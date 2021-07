Madre e figlio vivono in auto sulla A1: la polizia stradale li aiuta

dal-web

Sono intervenuti per controllare un'auto sospetta, e invece gli agenti della Polstrada di Orvieto si sono trovati di fronte al dramma di una famiglia in difficoltà. All'interno della vettura, parcheggiata nell'area di servizio Fabro sull'autostrada A1, hanno trovato una donna e il figlio, che da una settimana vivevano in auto non avendo più una casa. Commossi, i poliziotti hanno deciso di aiutarli donando generi alimentari e un contributo economico.