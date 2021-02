Lecce, 85enne ruba cibo per sfamare gatti randagi: i carabinieri gli pagano la spesa

Instagram

Wurstel e scatolette di cibo per gatti del valore totale di cinque euro, ma in tasca il cliente ha la metà della somma e passa alla cassa, cercando di occultare la merce. Quel cibo, infatti, gli serve per sfamare i gatti randagi del quartiere, ne ha bisogno. Così un 85enne di Lecce, scoperto all'uscita del negozio dagli addetti alla sicurezza, viene segnalato per furto ai carabinieri. I militari arrivano e... saldano il conto.