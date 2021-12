Arezzo, ladro ruba generi alimentari in un supermercato: la polizia fa una colletta e gli fa la spesa

ansa

La polizia municipale di Arezzo è intervenuta per fermare un ladro di 66 anni che aveva rubato generi alimentari, tra cui verdure, insaccati, e altro cibo per un valore di 46 euro, al supermercato Gala di Castiglion Fiorentino. L'intervento delle forze dell'ordine era stato richiesto dal personale del negozio. Una volta che gli agenti hanno rilevato che l'uomo ha effettivamente reali difficoltà a comprarsi da mangiare, hanno fatto in pieno spirito natalizio una colletta per aiutarlo.