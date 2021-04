Padova, 77enne non trova più la sua vecchia bici all'uscita dal market: la polizia prima consegna la spesa a casa e poi...

Padova, rubano la vecchia bicicletta di un'anziana lasciandola in lacrime: la polizia la recupera Facebook / Agente Lisa 1 di 3 Facebook / Agente Lisa 2 di 3 Facebook / Agente Lisa 3 di 3 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una bicicletta vecchia e demodè, ma alla quale era particolarmente affezionata, dalla quale non si separava mai e con la quale andava a fare le piccole commissioni della giornata. Quella bici le era stata regalata, infatti, per la nascita della sua primogenita, più di una quarantina d'anni fa. E' possibile così immaginare il dispiacere e le lacrime di una 77enne di Padova, che, all'uscita dal supermercato, con le buste della spesa piene, non trova più il suo mezzo. La bici era stata rubata. Ma in suo soccorso arrivano gli agenti della questura, che prima consegnano la spesa a casa e poi recuperano la due ruote.