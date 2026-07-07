Roma, passavano a Mosca informazioni sensibili: due arresti | Crosetto: "Tolleranza zero su chi mette a rischio l'Italia"

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla magistratura e dagli investigatori. Il ministro ha inoltre disposto che l'Amministrazione della Difesa assicuri la massima collaborazione all'Autorità giudiziaria per ogni ulteriore attività investigativa ritenuta necessaria. "Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento e le mie congratulazioni ai magistrati e agli investigatori del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri per la professionalità, la competenza e la determinazione dimostrate nella conduzione di un'indagine tanto complessa quanto delicata. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità, nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. La tutela della sicurezza nazionale, delle informazioni classificate e delle Istituzioni rappresenta un interesse primario dello Stato e non ammette alcuna forma di cedimento. La Difesa continuerà a collaborare con l'Autorità giudiziaria con la massima trasparenza, lealtà istituzionale e fermezza, adottando ogni ulteriore iniziativa necessaria a salvaguardare l'integrità delle proprie strutture e a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni", ha dichiarato Crosetto.