L'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato nell'indagine della Procura di Roma, coordinata da Stefano Pesci, che riguarda anche la "Squadra Fiore" - presunto gruppo clandestino accusato di attività di spionaggio - e che ha portato a una serie di perquisizioni da parte del Ros. L'attività ha riguardato sette persone.