Inchiesta Equalize, Carmine Gallo "morto per un infarto": autopsia certifica decesso naturale

Per le stesse ragioni il pm della Dda Francesco De Tommasi, che con il collega della Dna Antonio Ardituro coordina l'inchiesta che vede indagato anche il titolare di Equalize Enrico Pazzali, presidente autosospesosi di Fondazione Fiera Milano, ha ordinato il sequestro del telefono che Gallo usava per chiamare la legale, Antonella Augimeri, di quello della moglie, di un pc, di farmaci e cibo rimasto in frigo. Al momento, il quadro, comunque, resta quello di una morte naturale.