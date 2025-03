Caso Equalize, morto il super-poliziotto Carmine Gallo

È morto, stroncato da un infarto, Carmine Gallo, 66 anni, ex super poliziotto, agli arresti domiciliari nella sua casa a Garbagnate Milanese, per una indagine della Dda e della Dna secondo cui sarebbe stato il capo di una presunta rete di cyber spie che ruotava attorno alla società Equalize che avrebbe portato avanti, su commissione, attività di dossieraggio. Disposta l'autopsia. Per lui l'accusa era di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistema informatico.