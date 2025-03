Carmine Gallo, dubbi sulla morte dell'ex superpoliziotto: sequestrati i farmaci e i resti della cena

A chiarire quali dubbi siano sorti dopo il decesso è il "Messaggero". La moglie di Gallo ha detto che quella mattina di domenica lo aspettava per colazione. Le avrebbe detto "ti raggiungo", ma poi non si è più alzato. "Ti raggiungo", le avrebbe detto" Nella casa i carabinieri hanno fatto una serie di rilievi quel giorno stesso e adesso il pm della Dda Francesco De Tommasi, che con il collega della Dna Antonio Ardituro coordina l'indagine su Equalize, ha sequestrato il cellulare che Gallo usava solo per parlare con il suo avvocato, Antonella Augimeri, quello della moglie, alcuni farmaci e del cibo: i resti della cena di sabato e uno yogurt che Gallo non avrebbe mangiato.