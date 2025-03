Carmine Gallo, i casi che hanno segnato la carriera del super poliziotto

Prima di essere lui a essere indagato nell'ambito del presunto dossieraggio ai danni di politici e famosi, per trent'anni Carmine Gallo aveva lavorato come servitore dello Stato. Tante le indagini di peso nel suo curriculum, tanto da guadagnare il soprannome di "super poliziotto". Fu lui a risolvere il per esempio il caso Gucci o a fare arrestare il serial killer di Michele Profeta. La morte per infarto mentre era agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta su Equalize, nove giorni prima di comparire davanti al Tribunale del riesame.