Inchiesta hacker, De Marzio e Calamucci incontrarono persone legate a 007 israeliani

Tra i documenti rilevati negli uffici di via Pattari, secondo l'informativa dei carabinieri di Varese sull'attività della società Equalize, numerosi documenti relativi a Paolo Simeone, noto youtuber e contractor italiano, ma anche atti riservati di Eni. Le notizie acquisite dall'ex super poliziotto Gallo attraverso la vasta rete relazionale "vengono poi compendiate in veri e propri 'dossier', venduti dal gruppo alle società interessate ma anche a imprenditori e politici a prezzi importanti, anche di svariate migliaia di euro (15.000 euro è la tariffa per gli 'accertamenti' più completi su un soggetto)". Come accertato durante un accesso degli investigatori, in via Pattari, all'interno degli uffici, è presente un vero e proprio "archivio di polizia" contenente centinaia di documenti riservati, atti di P.G., verbali di collaboratori di giustizia, schede d'indagine sui principali gruppi criminali e schede di dattiloscopia.