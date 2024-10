Inchiesta hacker, Antonio Tajani: "Il diritto alla riservatezza prima di tutto"

Ospite a "Quarta Repubblica" Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, torna sul caso del dossieraggio al centro dell'inchiesta della Procura di Milano e quello nel quale il tenente Gdf Pasquale Striano è stato accusato di confezionare dossier illegali dai computer della Direzione nazionale antimafia. "Sono vicende simili perché si viola un diritto e noi come Forza Italia ci battiamo per difendere i diritti delle persone che vengono prima di ogni altra cosa. Il diritto alla vita privata è stato violato così come è stato violato il diritto da parte di un servitore dello Stato, ed è più grave, ma sempre della stessa cosa parliamo" ha detto Tajani.