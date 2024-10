Inchiesta hacker, La Russa: "Disgustato, capire chi spia e perché"

Il presidente del Senato tenta di darsi risposte sui motivi del dossieraggio: "Mi vengono in mente in generale due spiegazioni. La prima è quella delle relazioni. In questo Paese, da tempo, ma oggi ancora di più, c'è una ricerca spasmodica di avere appunto relazioni con persone che contano. Non sempre per un immediato vantaggio, ma per prepararsi eventualmente il campo, o farsi aprire porte".