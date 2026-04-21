Spia israeliana morta sul Lago Maggiore, "era l'Agente M del Mossad"

L'Agente M. è stato sepolto ad Ascalona, in Israele, nel 2023: al suo funerale, fanno sapere le testate israeliane, erano presenti anche i vertici del Mossad. All'epoca Barnea lo aveva definito "un uomo dai modi raffinati, un amante dell'umanità, di buon cuore, calmo e tranquillo". Non solo: "Era un uomo che sapeva stare in mezzo alla gente, parlava a tutti con calma e rispetto".