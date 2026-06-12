Pechino ha inoltre denunciato il ritrovamento di grandi animali marini, definiti "tartarughe spia" e "pesci spia", equipaggiati con sensori per monitorare temperatura dell'acqua, salinità e correnti marine, con trasmissione dei dati via satellite all'estero. Secondo il ministero, anche alcune aziende straniere avrebbero promosso dispositivi elettronici per navi mercantili presentati come servizi marittimi, ma utilizzabili per monitorare attività portuali e raccogliere informazioni strategiche. Le autorità cinesi hanno invitato cittadini e armatori a segnalare dispositivi sospetti e a evitare installazioni di apparecchiature di origine sconosciuta.