Piazza Tienanmen, Pechino risponde a Rubio: "Affermazioni che distorcono i fatti storici"

Cina, Piazza Tienanmen © ufficio-stampa
"Il segretario di Stato Marco Rubio distorce i fatti a proposito di quanto accaduto a Piazza Tienanmen, a Pechino, il 4 giugno 1989". Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, riprendendo le parole di Rubio secondo cui la censura non avrebbe potuto "cancellare" la repressione del 1989. "Le osservazioni errate formulate dalla parte statunitense distorcono i fatti storici, diffamano il sistema politico e il percorso di sviluppo della Cina e costituiscono un'ingerenza negli affari interni del Paese", ha dichiarato Mao aggiungendo che la Cina "è fortemente insoddisfatta di ciò".
Le parole di Rubio
"Il 4 giugno, il mondo commemora il 37mo anniversario del giorno in cui il Partito comunista cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di Piazza Tienanmen". Aveva scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui "nessuna censura, per quanto massiccia, potrà mai cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i propri diritti inalienabili alla libertà di espressione e di riunione pacifica otterranno un giorno giustizia".
Cosa accadde
Il 4 giugno del 1989, truppe e carri armati cinesi sgomberarono con la forza i manifestanti pacifici da Piazza Tienanmen a Pechino, dopo mesi di sit-in per sollecitare maggiori libertà politiche. Il bilancio esatto delle vittime resta ignoto, ma si stima possano essere state diverse centinaia. Da allora, i vertici comunisti hanno cercato di cancellare ogni menzione pubblica della repressione, tra la censura online e i media stranieri ammoniti per la copertura dell'anniversario. Con Hong Kong ormai normalizzata e nella stretta di Pechino, Taiwan resta l'unico luogo di lingua mandarina dove si ricorda Tienanmen con vari eventi pubblici.