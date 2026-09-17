Roma, il "cecchino di Prati": "Ho sparato per divertimento"

C'è qualcuno, però, che aveva notato che nell'ultimo periodo il 50enne aveva iniziato ad avere "qualche problema", legato probabilmente a questioni economiche dato che "aveva perso il lavoro". Proprio per questo motivo cercava aiuto tra la gente che lo conosceva. "A marzo è venuto a chiedermi i soldi", ricorda un uomo che ha un ristorante in via della Giuliana, dove è avvenuto il ferimento di Stillitano. "Aveva un aspetto trasandato, si muoveva con una stampella. Però non è stato aggressivo nei miei confronti. Mi ha chiesto qualche soldo, gli ho dato 20 euro e poi lui è andato via", ha raccontato l'uomo. Insomma, nessuno avrebbe mai potuto pensare che ci fosse Edoardo Ciardiello Crescimanno dietro al "cecchino di Prati".