Roma, si è costituito il presunto "cecchino di Prati" che ha sparato contro la scrittrice Stillitano

Si è costituito, accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro a Roma, l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Il sospettato, un 50enne romano disoccupato è arrivato accompagnato dal suo avvocato, Giampaolo Balzarelli, ed è stato ascoltato dal pubblico ministero della Procura di Roma titolare del fascicolo. Sul caso è stato aperto un fascicolo per lesioni. Le autorità erano riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina ad aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico nella mattinata di mercoledì: durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico, rimasto conficcato nel tricipite.