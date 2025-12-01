Roma, vandalizzata la sinagoga nel quartiere Monteverde

Atto vandalico nel quartiere Monteverde di Roma, dove sono comparse alcune scritte sulla sinagoga di via Giuseppe Pianese. Tra le frasi riportate sui muri figurano "Monteverde antisionista e antifascista" e "Palestina Libera". È stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Michael Stefano Gaj Tachè, il bambino di due anni vittima del terrorismo palestinese e morto il 9 ottobre 1982.