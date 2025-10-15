Gaza, Tajani: "L'antisemitismo va combattuto ovunque e con forza"

Il governo italiano ha sostenuto fin dall'inizio questo complesso percorso di pace a Gaza, "lavorando con pazienza e concretezza con due obiettivi chiari: mantenere vivo il dialogo tra le parti, Israele e Autorità nazionale palestinese, e alleviare le sofferenze della popolazione civile palestinese", ha dichiarato ancora Tajani. "Rivendico con orgoglio la nostra azione. Abbiamo potuto svolgere un ruolo attivo perché in questi mesi abbiamo mantenuto aperti i canali di dialogo sia con Israele sia con l'Anp. Sono pochissimi i Paesi che possono dire di aver fatto altrettanto. Abbiamo costruito ponti, a dispetto di chi voleva tagliarli. È così che si lavora per la pace: giorno dopo giorno, con una paziente opera di tessitura, senza sventolare bandiere e senza cedere al clamore e ai proclami. Non abbiamo fatto propaganda sulla pelle del popolo di Gaza".