Italia-Israele, scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell'ordine a Udine | Fischi all'inno dello Stato ebraico

Alcuni dimostranti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per raggiungere l'impianto sportivo: lanciati petardi contro gli agenti, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni
Tensione dentro e fuori lo stadio Friuli a Udine prima della partita fra Italia e Israele. Alcuni manifestanti pro-Pal, giunti in corteo in piazza Primo Maggio, hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per raggiungere l'impianto sportivo. Una volta respinti, i manifestanti si sono diretti verso un altro possibile varco. Lanciati petardi contro la polizia, che ha risposto con idranti e lacrimogeni. Prima dell'inizio del match, si sono levati fischi all'inno israeliano, in parte coperti dagli applausi.
Mentre a quattro chilometri di distanza andavano in scena gli scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell'ordine, allo stadio Friuli si sono levati fischi all'inno israeliano prima dell'inizio della partita Italia-Israele, partita valida per le qualificazioni al Mondiale. Circa 10mila gli spettatori sugli spalti, alcuni dei quali hanno voluto rispondere ai fischi con gli applausi.
"Un centinaio di manifestanti ha attaccato con violenza i mezzi delle forze dell'ordine costringendoci a replicare con l'utilizzo degli idranti e dei lacrimogeni. La situazione al momento è nuovamente sotto controllo: non risultano, allo stato attuale, persone ferite", ha detto all'Ansa il questore di Udine Pasquale Antonio de Lorenzo. "Abbiamo dovuto effettuare alcune cariche di alleggerimento che ci hanno permesso di riguadagnare il controllo della piazza", ha aggiunto.