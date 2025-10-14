Italia-Israele, scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell'ordine a Udine | Fischi all'inno dello Stato ebraico

Tensione dentro e fuori lo stadio Friuli a Udine prima della partita fra Italia e Israele. Alcuni manifestanti pro-Pal, giunti in corteo in piazza Primo Maggio, hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per raggiungere l'impianto sportivo. Una volta respinti, i manifestanti si sono diretti verso un altro possibile varco. Lanciati petardi contro la polizia, che ha risposto con idranti e lacrimogeni. Prima dell'inizio del match, si sono levati fischi all'inno israeliano, in parte coperti dagli applausi.