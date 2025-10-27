Venezia, attivisti pro Pal impediscono incontro di Fiano (Pd) a Ca' Foscari

Un gruppo di attivisti pro Pal ha impedito lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell'Università di ca' Foscari a Venezia, interrompendo un incontro a cui stava prendendo parte il parlamentare Emanuele Fiano (Pd), con slogan e cartelli contro il sionismo. "Ho provato in tutti i modi a continuare - ha riferito Fiano - ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità. Il principio fascista che hanno loro in mente è che chi non ha idee come le loro non deve parlare".