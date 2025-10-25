A Torino protesta pro Pal contro Tajani: "Blocchiamolo"

"Blocchiamo Tajani": con questo slogan un centinaio di antagonisti e attivisti pro Palestina si sono radunati a Torino in piazza Castello, a poca distanza da piazza Carignano dove è arrivato il ministro degli Esteri per partecipare agli Stati generali della Casa, convocati da Forza Italia. "Tajani parla di casa mentre a Gaza le case non ci sono più", si legge nel post di annuncio della manifestazione. Uno striscione del collettivo universitario Cambiare Rotta recita: "Gaza è rasa al suolo, gli affitti sono alle stelle. Ma quale diritto alla casa? Cacciamo i ministri del genocidio". "Blocchiamo i ministri della guerra non saremo complici del genocidio", si legge su un altro striscione di Torino per Gaza. Presenti anche le bandiere del sindacato di base Cub.