A Torino protesta pro Pal contro Tajani: "Blocchiamolo"

Ronzulli (Fi): "Vogliono impedirci di parlare, noi non impediamo mai a nessuno di esprimersi"
© Ansa
"Blocchiamo Tajani": con questo slogan un centinaio di antagonisti e attivisti pro Palestina si sono radunati a Torino in piazza Castello, a poca distanza da piazza Carignano dove è arrivato il ministro degli Esteri per partecipare agli Stati generali della Casa, convocati da Forza Italia. "Tajani parla di casa mentre a Gaza le case non ci sono più", si legge nel post di annuncio della manifestazione. Uno striscione del collettivo universitario Cambiare Rotta recita: "Gaza è rasa al suolo, gli affitti sono alle stelle. Ma quale diritto alla casa? Cacciamo i ministri del genocidio". "Blocchiamo i ministri della guerra non saremo complici del genocidio", si legge su un altro striscione di Torino per Gaza. Presenti anche le bandiere del sindacato di base Cub.
"Ringrazio i simpatici manifestanti che a Torino si sono messi a bloccare le strade per impedirci di parlare. La differenza tra noi e loro è proprio questa: noi non impediamo mai a nessuno di esprimersi, anche quando c'è dissenso. La libertà di parola per noi è intoccabile. Poi la sinistra va in Olanda, in uno scenario internazionale, a dire che in Italia c'è un governo di estrema destra che mina la libertà di parola. Alla faccia, complimenti!". Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo agli Stati Generali della Casa promossi dagli azzurri a Torino, commentando le proteste dei Pro Pal in piazza Castello.