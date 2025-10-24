Roma, corteo pro-Pal cerca di raggiungere la Festa del Cinema: la polizia risponde con gli idranti

La manifestazione non era autorizzata: la Questura, infatti, aveva ordinato lo scioglimento del presidio
A Roma si sono registrati momenti di tensione tra la polizia e un gruppo di manifestanti pro Palestina. Quando questi hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, verso l'Auditorium, dove è in corso la Festa del Cinema, la polizia ha risposto con cariche e idranti.
La Questura di Roma ha ordinato lo scioglimento del presidio Pro Pal a Roma prima del tentativo di partire in corteo. Il dirigente dell'ordine pubblico ha comunicato "ai manifestanti l'ordine del questore, ai sensi del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, con cui viene formalmente opposto divieto a qualunque spostamento dei manifestanti verso altri siti", aggiungendo che contestualmente "viene ordinato ai promotori, ai sensi lo scioglimento della manifestazione, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, lo scioglimento sarà indotto dalla forza pubblica".