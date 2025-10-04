Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Le foto

Gaza, corteo pro-Pal a Roma

Dopo la grande adesione ai cortei di venerdì in tutta Italia per cui la Cgil ha parlato di "oltre due milioni di persone in 100 piazze", a Roma è arrivato il giorno della grande manifestazione per Gaza.

04 Ott 2025 - 14:26
4 foto
gaza
roma
corteo pro-palestina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri