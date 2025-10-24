Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
CORTEO NON AUTORIZZATO

Tensioni al presidio pro-Pal a Roma, idranti in azione

Disordini al tentativo di partire in corteo

24 Ott 2025 - 19:19
00:12 

Tensioni al presidio pro Palestina in corso a Roma. Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non autorizzato, verso l'Auditorium, dov'è in corso la Festa del Cinema.

video evidenza
roma