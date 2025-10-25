Palestinesi Italia, il presidente riceve il foglio di via per un anno da Milano

Per un anno Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia, non potrà mettere piede a Milano. Il foglio di via gli è stato notificato non appena è sceso dall'aereo che da Roma lo portava a Linate, per partecipare alla manifestazione proPal in programma nel pomeriggio. "All'uscita dell'aeromobile gli agenti della polizia mi hanno identificato e mi hanno portato in ufficio a Linate per darmi due notifiche" ovvero "l'allontanamento dalla città per un anno" e una denuncia "per istigazione alla violenza". "Mi dispiace di questo atto di aggressione nei mie confronti mentre il nostro governo è complice diretto del genocidio a Gaza dove fornisce armi per sterminare i gazawi" ha aggiunto.