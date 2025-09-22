Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
FUMOGENI E LANCIO DI OGGETTI

Corteo pro-Pal, l'assalto alla stazione Centrale di Milano

Un gruppo di manifestanti, per circa due ore, ha"cercato"di fare irruzione nella struttura. Le forze dell'ordine li ha respinti

22 Set 2025 - 16:31
01:47 

Al termine del corteo per Gaza, un gruppo di manifestanti, per circa due ore, ha cercato di fare irruzione nella stazione Centrale di Milano. Dall'interno dello scalo, le forze dell'ordine sono uscite in piazza Duca d'Aosta sparando numerosi lacrimogeni che hanno messo in fuga in manifestanti verso via Vittor Pisani. In precedenza, dopo la chiusura dei cancelli della stazione, ci sono stati numerosi tentativi da parte dei manifestanti di entrare, lanciando oggetti contro le forze dell'ordine rimaste all'interno.

corteo pro-palestina
milano
stazione centrale
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri