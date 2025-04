Femminicidi, "Per Ilaria, per Sara": in migliaia alla Sapienza e a Messina

"Per Ilaria, per Sara, per tutt3". Lo hanno gridato al megafono, scritto sugli striscioni, sui cartoncini tenuti tra le mani per tutta la durata della manifestazione partita da piazzale Aldo Moro, davanti all'università Sapienza, a Roma, e poi proseguita con un corteo tra i viali dentro e fuori l'ateneo, fino a San Lorenzo, passando per Castro Pretorio. Un presidio organizzato in poche ore da collettivi e organizzazioni transfemministe dopo i femminicidi di Ilaria Sula, studentessa della Sapienza, e Sara Campanella uccisa a Messina, che poi è diventato "marea", proprio come auspicato dalle organizzatrici.