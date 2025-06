Roma, maxi furto a casa di Massimo Ferrero: rubati i gioielli della moglie

Non è la prima volta che l'ex patron dei blucerchiati finisce nel mirino dei ladri. Ferrero era già stato vittima di un furto dieci anni fa mentre si trovava in vacanza a Sabaudia, in provincia di Latina. Nel luglio del 2015, i malviventi entrarono di notte nella villa sul lungomare presa in affitto e, mentre l'imprenditore dormiva, presero le chiavi della sua Porsche e scapparono con l'auto. La vettura fu poi ritrovata qualche ora dopo nel box di un villino nella zona industriale di Aprilia e il proprietario del garage fu denunciato per ricettazione.