Sorso (Sassari), anziana cade in casa e chiede aiuto: un ladro entra e la deruba

A Sorso, in provincia di Sassari, un uomo è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato nei confronti di una anziana in condizione di difficoltà. La donna è caduta nella sua stanza da letto del suo appartamento e ha chiesto a gran voce aiuto. Un uomo, che ha sentito la richiesta di soccorso, è riuscito a entrare nell'appartamento, ha aiutato la donna a rialzarsi e a sdraiarsi sul letto. Poi l'ha derubata dei gioielli che custodiva in casa, per un valore di circa 5mila euro, ed è scappato.