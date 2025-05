A Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, il gioielliere 94enne Giovanni Pedrosi è stato vittima di una rapina, ma è riuscito a far fuggire a gambe levate i rapinatori. Giovedì 15 maggio due uomini, travestiti da corrieri, hanno cercato di portare via oro e gioielli preziosi dal negozio dell'anziano ma, nonostante i rapinatori l'abbiano aggredito con violenza, causandogli alcune lesioni non gravi, la risposta del titolare è stata ferma e li ha prontamente messi in fuga. A "Mattino Cinque News" il gioielliere ricostruisce il giorno della rapina e le dinamiche del fatto.