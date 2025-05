Novara, anziana truffata ritrova l'oro e i gioielli rubati grazie a un video in tv

È una truffa dal lieto fine, ma che ha dell'incredibile, quella in cui è rimasta coinvolta la signora Camilla, 86enne residente a Novara. La donna è stata raggirata da alcuni malviventi che, fingendosi carabinieri, l’hanno convinta a consegnare loro tutti i gioielli e l’oro che possedeva. L’anziana, pur rendendosi conto dell’inganno, si era ormai arresa all’idea di non rivedere mai più i suoi oggetti preziosi, ai quali era legata non solo per il valore economico, ma soprattutto per quello affettivo. Circa venti giorni dopo, mentre stava cucinando, ha sentito al telegiornale che i carabinieri avevano recuperato diversi gioielli, smascherando un articolato sistema di ricettazione. Nella clip trasmessa in Tv, l'anziana ha riconosciuto chiaramente gli oggetti che le erano stati sottratti. Dopo essersi messa in contatto con le forze dell’ordine, è riuscita, con grande sorpresa, a recuperarli tutti. "Pomeriggio Cinque" raccoglie proprio la testimonianza di Camilla che racconta nel dettaglio l’intera vicenda.