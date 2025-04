"Le Iene", una giornata con "CRSpera": il "sosia" italiano di Cristiano Ronaldo che spopola sui social

Diventato virale sui social per questa sua presunta somiglianza, "Le Iene" hanno deciso di fargli uno scherzo: fargli credere di essere davvero scambiato per Ronaldo durante una giornata trascorsa con lui per le vie di Milano. Si è partiti con un po' di shopping per il centro: il negoziante, complice del programma di Italia 1, ha finto di aver scambiato Sperandio per il calciatore. Non solo, nonostante il maccheronico inglese sfoggiato dal creator, il negoziante ha deciso di regalargli un paio di scarpe da mille euro, in cambio di una foto. Galvanizzato dalla cosa, Sperandio ha subito chiamato la mamma per vantarsi di quanto accaduto, inconsapevole di essere vittima di uno scherzo.