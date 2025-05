Guadagna di Palermo, gli immobili confiscati alla mafia diventano una discarica abusiva

Stefania Petyx di "Striscia la Notizia" si trova alla Guadagna, quartiere di Palermo, per mostrarci dei padiglioni confiscati a Francesco Fascella (detto Ciccio) che per molti anni è stato il boss della zona. Arrestato anni fa insieme ai figli per l'operazione "Vai e vieni", nel 2023 si è visto convalidare una condanna a 14 anni di carcere per traffico di stupefacenti.