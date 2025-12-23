Logo Tgcom24
Cronaca
IL CASO

Roma, due poliziotti arrestati per rapina aggravata: si erano finti carabinieri per entrare nell'appartamento di una famiglia di nomadi

Con il pretesto di una perquisizione avrebbero minacciato e immobilizzato i coniugi e i figli minori e si sarebbero impossessati di 5.000 euro in contanti e di sei orologi di lusso, cinque Rolex e un Cartier

23 Dic 2025 - 19:30
© ansa

I carabinieri del nucleo Investigativo di Ostia e la squadra Mobile di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone, tra cui due poliziotti del commissariato Salario Parioli, accusati di rapina. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, riguarda due poliziotti, già sospesi dal servizio e sottoposti agli arresti domiciliari per altra vicenda, e altri due uomini, un cittadino marocchino e uno croato.

Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine a una rapina in abitazione pluriaggravata, commessa da più persone con l'abuso della qualifica di pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, gli indagati si sarebbero introdotti nell'abitazione di una coppia nel campo nomadi di via dei Gordiani, presentandosi come "carabinieri dei Parioli" e mostrando un distintivo. Con il pretesto di una perquisizione, avrebbero minacciato e immobilizzato i coniugi e i figli minori. Durante la falsa perquisizione si sarebbero impossessati di 5mila euro in contanti e di sei orologi di lusso, cinque Rolex e un Cartier. L'attività investigativa ha inoltre consentito di individuare il basista, un cittadino croato che avrebbe fornito informazioni sull'obiettivo e sui nascondigli dei beni di valore. 

