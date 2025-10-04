Logo Tgcom24
Brianza, si finge dog sitter e chiede riscatto al proprietario: arrestato

04 Ott 2025 - 00:57
I carabinieri di Seregno (Monza-Brianza) hanno arrestato un 31enne per estorsione ai danni di un cittadino, al quale si era proposto come dog sitter. L'uomo, dopo essersi fatto consegnare due bassotti con il pretesto di accudirli, avrebbe iniziato a richiedere somme di denaro sempre più consistenti per restituirgli i cani, minacciando il proprietario di farli sparire. L'indagato avrebbe chiesto 3mila euro in contanti, non riuscendo però a ottenere il denaro grazie all'intervento dei militari.

