Finge su Whatsapp di essere la figlia e raggira un’anziana: denunciato 40enne a Pistoia

Si è spacciato per la figlia su WhatsApp e ha convinto una donna di 83 anni a inviargli mille euro con la scusa dell’acquisto di un nuovo cellulare. L’uomo, un quarantenne, è stato identificato e denunciato dai carabinieri con l’accusa di truffa. L’indagine è iniziata dopo la denuncia presentata dalla vittima ai militari della stazione di San Marcello Piteglio, nel Pistoiese, dove risiede la donna. Gli investigatori hanno seguito la traccia del denaro, risalendo all’intestatario della carta Postepay sulla quale era stata effettuata la ricarica.