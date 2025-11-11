Fasano (Br), truffe tramite i Cup: "Mi hanno fatto restare in attesa per cinque minuti poi ho visto l'addebito"

"Mentre mi trovavo in ufficio ricevo una chiamata da un numero con la dicitura Cup Fasano e subito dopo anche un sms", spiega la donna che aggiunge di essersi recata di persona il giorno prima nel Cup per prenotare alcune visite specialistiche. "Alla chiamata ha risposto un centralino che mi ha detto di rimanere in attesa per non perdere la priorità. Sono rimasta in attesa per cinque minuti e venti secondi dopo di che hanno buttato giù la linea", sottolinea Carmen Pistoia che in una verifica successiva ha visto un addebito di quasi 10 euro a copertura dei costi della telefonata. "Arrivare a utilizzare il Servizio sanitario nazionale per queste truffe è abominevole", aggiunge la donna.