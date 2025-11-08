Caso Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo: "La truffa amorosa mi ha rovinato la vita"

A "Verissimo" l'ex agente in lacrime: "Ho fallito ma ora spero in un risarcimento"
© Da video
Nel salotto di "Verissimo" Eliana Michelazzo riapre il capitolo Mark Caltagirone, il finto marito di Pamela Prati, un caso per cui l'ex agente è finita a processo insieme a Pamela Perricciolo e dal quale è stata assolta dopo sei anni. "Sono molto arrabbiata Silvia, tanto arrabbiata - dice commossa - avrei voluto qualcosa di diverso e invece da una parte ho fallito, non aver creato una famiglia è un gran dolore per me".
"I sentimenti sono un qualcosa di molto difficile da gestire, chi ti intrappola in una chat per dieci anni ti fa del male, mi spogliavo nuda davanti al mio telefono per fare sesso virtuale e questo mi ha portato tante lacune psicologiche negli anni. Faccio vedere che sto bene sui social ma la verità è che solo io so come mi sento dentro" ha raccontato Eliana Michelazzo parlando della truffa amorosa che ha subito per dieci anni.
"Ho avuta una sola storia d'amore in questi anni ed è durata solo tre mesi, poi nulla. Non riesco più ad approcciarmi, mi sento bloccata e non più libera con me stessa. Ho paura di ricevere ancora del male, mi vergogno - confida - sto bene a Ibiza, solo lì riesco a essere serena ma quando torno a Roma sto male. Spero di avere un risarcimento per rimettermi in piedi, in Italia ho tanti debiti, ci sono molte persone a cui devo dei soldi e questo mi dispiace". E alla domanda di Silvia Toffanin su cosa prova oggi per Pamela Prati e Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo risponde: "Onestamente solo pena".