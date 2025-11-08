Caso Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo: "La truffa amorosa mi ha rovinato la vita"

"Ho avuta una sola storia d'amore in questi anni ed è durata solo tre mesi, poi nulla. Non riesco più ad approcciarmi, mi sento bloccata e non più libera con me stessa. Ho paura di ricevere ancora del male, mi vergogno - confida - sto bene a Ibiza, solo lì riesco a essere serena ma quando torno a Roma sto male. Spero di avere un risarcimento per rimettermi in piedi, in Italia ho tanti debiti, ci sono molte persone a cui devo dei soldi e questo mi dispiace". E alla domanda di Silvia Toffanin su cosa prova oggi per Pamela Prati e Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo risponde: "Onestamente solo pena".