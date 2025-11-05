Caso Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo a "Verissimo": ecco dove eravamo rimasti

L'ex agente di Pamela Prati sarà ospite l'8 novembre nello studio di Silvia Toffanin
© Da video
Eliana Michelazzo sarà protagonista nel weekend di "Verissimo" per riaprire il capitolo Mark Caltagirone, il finto marito di Pamela Prati. Era il 2019 quando esplose il caso mediatico: l'ex showgirl del "Bagaglino" fu travolta da un mare di polemiche a causa del suo matrimonio con un uomo che, in realtà non è mai esistito. In attesa di conoscere le nuove rivelazioni dell'ex agente di Pamela Prati, ripercorriamo la vicenda che, partita dalla televisione, negli anni ha continuato a farsi strada fino alle aule dei tribunali.
Tutto inizia domenica 2 dicembre 2018. Pamela Prati, racconta in televisione di aver incontrato il grande amore: "Ho incontrato, finalmente, l'uomo che aspettavo da sempre. E ora, per me, non esiste il passato, esiste solo il presente e il futuro. Ed esiste, soprattutto, lui. Ci sposiamo", diceva. Tuttavia, con il passare dei giorni sulla figura di questo tale Marco Caltagirone, diventato poi celebre con il soprannome di Mark, iniziò ad aleggiare un alone di mistero. Nonostante il racconto di Prati fosse dettagliato: la showgirl aveva spiegato che si trattava di un imprenditore edile. E ancora: "Abbiamo preso due bambini in affido, sono fantastici".
La notizia del matrimonio di Pamela Prati aveva fatto presto il giro di tv e rotocalchi. Tuttavia, le informazioni sullo sposo hanno continuato a rincorrersi, senza mai tracciare un identikit realistico. Secondo quanto raccontato dalla stessa Prati, Caltagirone sarebbe nato il 10 luglio 1965 a Roma. Su di lui però nessuna foto, nessuno lo ha mai visto, alimentando i primi dubbi sulla reale esistenza di quest'uomo. A confermare la sua veridicità sono state le agenti dell'epoca di Pamela Prati: Eliana Michelazzo, appunto, e Pamela Perricciolo. La stessa Pamela Prati, più volte, aveva confermato la sua esistenza: "Se una persona non vuole comparire, non deve comparire. Abbiamo fatto la promessa di matrimonio all'estero, ecco perché non risulta. Lui mi ha detto da subito che non voleva comparire, ma lo vedrete il giorno del nostro matrimonio. Avere una famiglia è bellissimo, è quello che ho sempre desiderato da bambina. La nostra storia è vera. E se non ci credete è un vostro problema, non nostro".
Ad aprile, Pamela Prati annuncia le nozze: "Sarà a maggio - aveva detto -, in forma religiosa". La showgirl ne aveva parlato in una puntata di "Verissimo", che avrebbe dovuto seguire l'evento. Anche in quell'occasione, però, Prati aveva spiegato di non credere alle cattiverie sull'esistenza di Caltagirone: "Dicono addirittura che sono stata stregata dalle mie due agenti, che l’ho fatto per soldi o per tornare in auge". In quei giorni, le voci si fanno sempre più insistenti, tanto che a fare discutere è anche una telefonata in tv del presunto Mark Caltagirone. Una telefonata che si rivelerà poi falsa.
A pochi giorni dalle nozze, iniziano a circolare delle voci: il matrimonio sarebbe annullato a causa dell'eccessiva pressione mediatica. "Io non uso molto i social, ma vi pregherei di non dar retta a ogni notizia che esce sul mio conto. Se voglio dare un annuncio, lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv", diceva Pamela Prati sui social. L'agente Pamela Perricciolo confermava la notizia dell'annullamento del matrimonio: "Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata".
Sul caso continuano a emergere indiscrizioni, rumors, retroscena. Le due agenti, Perricciolo e Michelazzo, diventano le vere protagoniste di questa storia. Pamela Prati, intanto, torna a "Verissimo" per raccontare la sua verità: "Lui non fa parte del mondo dello spettacolo, quindi pensava di non poter farsi vedere perché avevamo un'esclusiva del matrimonio. L'ha fatto in buona fede!". Ma Silvia Toffanin, nel corso dell'intervista, rivela un dettaglio emerso durante le trattative per portare il presunto futuro marito in trasmissione: "Dopo la richiesta, la risposta dell’entourage è stata che Caltagirone, essendo molto ricco, non voleva firmare nessun documento e che al massimo ci proponevano che poteva venire girato di spalle". Una frase che non viene digerita da Pamela Prati, la quale se ne va dallo studio, lasciando senza parole Silvia Toffanin: "È tutto una barzelletta che non fa neanche più ridere". Dopo circa mezz’ora Prati torna indietro mostra solo alla conduttrice la foto di Marco Caltagirone: "È un uomo di 54 anni e l’unico motivo per cui non si mostra è per una questione di riservatezza". E l'agente Eliana Michelazzo, presente tra il pubblico in studio, aggiunge in lacrime: “Abbiamo paura adesso".
Man mano, i programmi tv continuano a indagare. Si scopre che quello di Mark Caltagirone è il profilo di un uomo inesistente. Non solo, tutto il mondo che ruota intorno a lui, fatto di falsi profili Facebook e di numeri di telefono esteri, sarebbe stato creato ad hoc per plagiare Pamela Prati. Intanto, le agenti della showgirl iniziano a ritrattare: "Non ho mai incontrato Mark Caltagirone - ammette Eliana Michelazzo -, l'ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell'uomo è diversa da quella della telefonata". Ma non è finita, perché Eliana Michelazzo rincara la dose: "Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…".
Di nuovo a "Verissimo", Pamela Prati cambia la sua versione. Mark non sarebbe mai esistito: "Sono stata plagiata", dice, sostenendo di aver sempre creduto all'esistenza di Caltagirone, ma di essere ormai certa della sua inesistenza. Intanto, Pamela Perricciolo, dice in tv: "Ci siamo sedute in tre e in tre abbiamo portato avanti determinate cose". La versione dell'ex agente è contradditoria su più punti, ma una cosa sembra chiara: la donna non ci sta a passare come unica mente dietro l'inganno.
Dopo questa vicenda, segue un lungo silenzio. Pamela Prati tornerà a parlarne soltanto nel 2022, partecipando al "Grande Fratello Vip". Tuttavia, chi si era appassionato alla vicenda ne resta deluso, perché la showgirl si limita a dire: "Non ho preso in giro nessuno, volevano distruggermi". E aveva aggiunto: "Ho vissuto mesi di dolore, non mangiavo più". La vicenda finisce in tribunale: le ex agenti di Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, sono finite a processo davanti al tribunale monocratico di Roma per il "caso Mark Caltagirone". Nei loro confronti la Procura contesta il reato di sostituzione di persona per la vicenda del presunto finto figlio di Caltagirone, Sebastian, fatto impersonare da un bambino. Nessuna truffa ai danni di Pamela Prati riguardo al finto matrimonio con Mark Caltagirone. Tuttavia, il gip di Roma ha archiviato la denuncia presentata dalla soubrette contro le due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo: secondo il giudice, la showgirl non sarebbe stata truffata, ma si sarebbe trattato di "Un espediente utilizzato con il consenso della stessa vittima a scopi auto-promozionali".