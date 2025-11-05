Caso Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo a "Verissimo": ecco dove eravamo rimasti

La notizia del matrimonio di Pamela Prati aveva fatto presto il giro di tv e rotocalchi. Tuttavia, le informazioni sullo sposo hanno continuato a rincorrersi, senza mai tracciare un identikit realistico. Secondo quanto raccontato dalla stessa Prati, Caltagirone sarebbe nato il 10 luglio 1965 a Roma. Su di lui però nessuna foto, nessuno lo ha mai visto, alimentando i primi dubbi sulla reale esistenza di quest'uomo. A confermare la sua veridicità sono state le agenti dell'epoca di Pamela Prati: Eliana Michelazzo, appunto, e Pamela Perricciolo. La stessa Pamela Prati, più volte, aveva confermato la sua esistenza: "Se una persona non vuole comparire, non deve comparire. Abbiamo fatto la promessa di matrimonio all'estero, ecco perché non risulta. Lui mi ha detto da subito che non voleva comparire, ma lo vedrete il giorno del nostro matrimonio. Avere una famiglia è bellissimo, è quello che ho sempre desiderato da bambina. La nostra storia è vera. E se non ci credete è un vostro problema, non nostro".

