Pamela Prati, le ex agenti a processo per il "caso Mark Caltagirone"

La vicenda che ha coinvolto Pamela Prati nel 2018 è dunque arrivata in Tribunale. e riguarda la storia dell'imprenditore Caltagirone, personaggio "creato" dalle due agenti: il presunto uomo d'affari che si sarebbe proposto di sposare la soubrette. Nel maggio del 2019 la stessa Prati, dopo avere annunciato di essere pronta a convolare a nozze con l'imprenditore, ha ammesso di essere stata vittima di un raggiro da parte delle sue agenti che avrebbero inventato l'esistenza di Caltagirone per ottenere clamore mediatico.

Le due agenti sono state querelate dalle persone che le due imputate hanno utilizzato, a loro insaputa, per interpretare Caltagirone e il figlio che "l'imprenditore" aveva in affido. Le ex manager della Prati, per rendere più credibile la messa in scena, avevano infatti inviato a giornali e tv le foto delle due ignare parti lese. La foto del finto Caltagirone è stata rubata dal profilo social di Marco Di Carlo. "Il tutto è avvenuto per dare un volto al presunto promesso marito della signora Prati per confermare una storia poco credibile", ha detto in aula Di Carlo. La foto in questione era "un selfie con mia figlia che avevo fatto e postato per la festa del papà".