Pamela Prati riascolta i vocali di Mark Caltagirone: "In dieci mesi con lui oltre 120mila messaggi"

Nella puntata del 17 ottobre del "

GF Vip

Pamela Prati

Mark Caltagirone

Alfondo Signorini

Mi fa male. È come un incubo che torna dal passato

120mila messaggi

Non avevo libertà

" si torna a parlare condel casomanda in onda due vocali in cui, per la prima volta, si sente la voce dell'uomo che si spacciava per Mark Caltagirone. Parole che riportano alla mente ricordi che fanno male alla showgirl: "", dichiara Prati. I due in dieci mesi sono scambiati circa. "Una media - dichiara Alfonso Signorini - di 400 messaggi al giorno". "", spiega la showgirl.

Sulla finta

paparazzata

Perricciolo

Eliana Michelazzo

Me l'hanno organizzata loro

Sono un'artista, faccio questo lavoro da anni e c'è un cachet, ma quando ho scoperto tutto ho rifiutato tutte le offerte

Sebastian

con un uomo misterioso poi indicato come Mark Caltagirone, Pamela Prati accusa direttamente Pamelaed. ". Anche l'uomo che ha fatto le foto con me è stata ingannata, lui è una bravissima persona", fa sapere la showgirl che sui compensi ricevuti sulle ospitate in tv riferisce: "". Una dichiarazione confermata anche dall'avvocato di Pamela presente in studio che poi ha informato la showgirl di non essere indagata nel processo che vede, invece, imputate sia Eliana Michelazzo che Pamela Perricciolo a seguito della denuncia da parte dei genitori di, il minore utilizzato nel caso Caltagirone.