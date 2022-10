A "Verissimo" in esclusiva Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati

Silvia Toffanin sabato accoglierà Salvatore Esposito, che si divide sempre di più tra la carriera d'attore e quella di scrittore. Domenica, in esclusiva, Eliana Michelazzo, una delle due ex agenti di Pamela Prati, racconterà per la prima volta a Verissimo la sua versione riguardo al cosiddetto "Prati gate".

Sabato il salotto di Silvia Toffanin ospiterà

Sabrina Salerno

Teo Mammucari

Manuela Arcuri

Rettore

e il suo splendido Luca Maria, protagonisti di un'intervista mamma e figlio. Inoltre, ritratto inedito per, alla guida de “Le iene” e giurato storico di “Tu sì que vales”.sarà ospite con il marito Giovanni per rivedere, per la prima volta, le emozionanti immagini del loro matrimonio. Infine, il racconto di vita, tra gioie e momenti difficili, di

Domenica occhi puntati su

Eliana Michelazzo

Sara Manfuso

Emanuele Filiberto

Luigi Strangis

, una delle due ex agenti di Pamela Prati che, dopo le dichiarazioni della showgirl all'interno del "Grande Fratello Vip", hanno riacceso i riflettori su un caso che nel 2019 ha tenuto banco sui giornali e in tv per mesi. Inoltre, direttamente dal "Gf Vip", sarà in studioper chiarire per la prima volta le motivazioni che l'hanno portata ad abbandonare il reality. E ancora, saranno ospiti:, che si racconterà come padre e marito e il cantautoreche, dalla vittoria di "Amici 2022", ha visto la sua giovane carriera decollare.