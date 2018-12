Pamela Prati in lacrime annuncia le nozze a "Domenica Live"

A "Domenica Live" Pamela Prati racconta la sua nuova vita. La showgirl è più bella e in forma che mai e sta attraversando un momento bellissimo: finalmente ha trovato l'amore della sua vita, Marco, 7 anni più giovane di lei, con il quale ha preso in affido due bimbi. "La femminuccia fa la ballerina... dopo trent'anni ho preso il treno. Tutto grazie a lui. Come sapete io soffro di claustrofobia", ha raccontato in lacrime. E annuncia le nozze.