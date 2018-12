Accuse di violenza tra Annalisa Orlandi e Den Harrow: "Lui è un patologico bugiardo"

La loro guerra è iniziata quattro anni fa, con le accuse di violenza che Annalisa Orlandi, ex moglie di Den Harrow, ha mosso nei confronti del cantante. I due si sono incontrati davanti al giudice di pace lo scorso 26 novembre ma la tregua è molto lontana.



Ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live”, la Orlandi ha ribadito le accuse e ha aggiunto “Quando si era venduto il suo nome d’arte, io gliel’ho ricomprato per 2500 euro”. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva più volte replicato, sostenendo di essere stato lui la vera vittima tra i due: “Quando le ho detto che sarei andato via di casa perché lei minacciava mia figlia, lei mi ha dato un pugno”.



Nel 2014 era stata la Orlandi ad attaccare: “C’è una denuncia fatta dalla sua ex compagna che è uguale alla mia. Bugie su bugie, lui è patologico in questo”, ha spiegato la donna.