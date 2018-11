Den Harrow: “La mia ex mi ha picchiato, l’ho lasciata perché maltrattava mia figlia”

Per chi è cresciuto negli anni Ottanta la voce e il viso di Den Harrow sono arcinoti. Il cantante, sulla cresta dell’onda con i suoi pezzi disco, è tornata alla ribalta grazie alla partecipazione a tre edizioni de L’Isola dei Famosi. Fuori dagli schermi però la sua vita è costellata più di ombre che di luci. Soprattutto a causa delle denunce di violenza che la sua ex moglie Annalisa Orlandi gli ha più volte mosso, anche a Domenica Live. Ed è proprio nello studio di Barbara D’Urso che Den ha raccontato la sua versione della verità: “Si è inventata tutto, tutte le denunce sono state archiviate, non c’è una prova che io le abbia mai messo le mani addosso. A dirla tutta sono io che me ne sono andato di casa, perché lei maltrattava mia figlia e il giorno che me ne sono andato definitivamente mi ha preso a pugni sul viso”. Insieme a Den c’era anche la compagnia Desi che lo ha difeso a spada tratta: “È tutto tranne che violento, sono pronta a giurarlo su una pila di bibbie”.