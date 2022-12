Orietta Berti furiosa contro Pamela Prati: "Nessuno crede alla tua storia"

È durissimo lo scontro tra Orietta Berti e Pamela Prati al "GF Vip". L'opinionista si intromette nel confronto tra Pamela, Patrizia Rossetti e Wilma Goich e attacca, senza troppi giri di parole, la soubrette. "Tutta l'Italia non ti crede", dichiara Orietta Berti che fa riferimento a tutta la vicenda Mark Caltagirone e che aggiunge: "Offendi la mia intelligenza".

"So bene come vanno queste cose nel nostro ambiente - continua l'opinionista - quando una cosa non va più se ne inventa un'altra per farla andare", dichiara Orietta che sostiene che Pamela Prati sia l'artefice di tutta la vicenda Caltagirone e non una vittima come la soubrette ha più volte dichiarato. "Sei una donna che purtroppo non ha una sensibilità", è infine la replica di Pamela Prati.