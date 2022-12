Antonino Spinalbese incontra le sorelle Assunta e Lucia

Ci sono due donne molto importanti nella vita di Antonino Spinalbese: le sorelle Assunta e Lucia. Entrambe sono entrate nella casa del "GF Vip" per salutare e complimentarsi con il fratello che per loro è anche un po' un papà. Soprattutto per Lucia, la sorella minore.

"Assunta è la maggiore, per lei sono un fratello ma anche un amico - dichiara Antonino - per Lucia invece sono proprio come un padre", confida il vippone che tempo fa ha perso il papà e da quel momento in poi ha dovuto indossare i panni dell'uomo di casa. Seppur cariche di emozione le due sorelle provano a trasmettere al fratello tutta la loro approvazione: "Siamo molto orgogliose di te, siamo felici perchè tu sei cosi". "Però dovresti farti scivolare un po' di più le cose, tanto la gente ti giudicherà sempre", raccomanda Assunta.

Alfonso Signorini chiede alle due sorelle un parere sulle donne che Antonino ha frequentato all'interno della casa. Ma entrambe non si sbilanciano nei giudizi, anzi fanno sapere: "Non abbiamo mai preso posizione in tal senso neppure con le ex. Si tratta di una sua scelta, se è convinto lui noi siamo felici", concludono.