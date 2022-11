"GF Vip": tre concorrenti in nomination, Nikita Pelizon è la preferita

Sono tre i concorrenti a finire in nomination nella diciannovesima puntata del "Grande Fratello Vip": si tratta di Luciano Punzo, Patrizia Rossetti e Micol Incorvaia. Il meno votato dal pubblico verrà eliminato nella prossima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 5 dicembre.

Nikita Pelizon è la preferita: la concorrente ha trionfato nel televoto che la vedeva contrapposta a Sofia Giaele De Donà, Charlie Gnocchi e Luca Salatino. Gli immuni della settimana, invece, sono Luca Onestini, Daniele Dal Moro, Luca Salatino, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, scelti rispettivamente dalle opinioniste del programma Sonia Bruganelli e Orietta Berti.